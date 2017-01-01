У Донецькій області 16-річна дівчина повісилася на могилі своєї матері

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У передсмертній записці дівчина написала, що тільки мама її розуміла, а батькові та іншим родичам вона виявилася непотрібною

На півночі Донецької області 16-річна дівчина повісилася на могилі своєї матері, яка нещодавно померла після тривалої хвороби.

Про це у Facebook повідомив начальник поліції області В'ячеслав Аброськін.

У передсмертній записці, фото якої оприлюднив Аброськін, дівчина написала, що тільки мама її розуміла, а батькові та іншим родичам вона виявилася непотрібною. Дитина попросила її поховати поруч з матір'ю, а «не як собаку».

«Таких дітей та дорослих стало дуже багато в нашій області, яка вже третій рік потерпає від бойових дій, де люди намагаються щодня вижити. Нашим громадянам і на підконтрольній, і на тимчасово окупованій територіях потрібна допомога та увага. За їхнім мовчанням можуть ховатися страшні думки. Не лякайтесь звертатись за допомогою до поліції та психологів, ваша увага до близьких людей збереже їм життя та дозволить запобігти трагедії», - написав Аброськін.