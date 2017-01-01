У Донецькій ОДА розповіли, на що піде гуманітарна допомога від Австрії

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Себастьян Курц на Донбасі

Заступник голови Донецької ОДА назвав візит Курца на Донбас дуже знаковим

Заступник голови Донецької облдержадміністрації Євген Вілінський розповів, куди буде спрямовано кошти гуманітарної допомоги від Австрії.

«Я думаю... основні напрямки діяльності – питання розмінування. Гуманітарна допомога біля лінії фронту, підтримка об'єктів життєдіяльності», – сказав він в ефірі «112 Україна».

Вілінський наголосив, що візит нового глави ОБСЄ, федерального міністра європейських, інтеграційних і закордонних справ Австрії Себастьяна Курца на Донбас є свідченням того, що Україна залишається в центрі уваги європейських політиків.

«Це був дуже знаковий візит. Австрія з 1 січня головує в ОБСЄ, голова прибув в Україну. Це ще одне свідчення, що ситуація в Україні залишається в центрі уваги європейських політиків. Та особливо було корисно, що супроводжував дуже великий пул близько двох десятків західних ЗМІ, які самі могли побачити руйнування і безпекову ситуацію, поспілкуватися з жителями», – сказав він.

«Ми були з міністрами на КПВВ «Пищевик» і спілкувалися з жителями Виноградного, Маріуполя, він (Курц. – Ред.) відвідував об'єкти, де працюють організації з допомоги. Важливо було, що він на власні очі переконався, що відбувається. Візит був важливим для обох сторін, ми обговорювали не лише безпеку, а й подальший розвиток Донецької області. З озброєної місії Курц сказав, що це на порядку денному ОБСЄ – ведуться серйозні дискусії всередині і це буде політичне рішення. Остаточного рішення ще немає», – додав Вілінський.

Нагадаємо, 3 січня Курц відвідав населені пункти на лінії зіткнення на Донбасі, де чинний голова ОБСЄ мав можливість ознайомитися з руйнівними наслідками російської агресії.