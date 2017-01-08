У Донецьку бойовики затримали медсестру військової частини Нацгвардії

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Затримана громадянка не була військовослужбовцем Національної гвардії України

В окупованому Донецьку бойовики затримали сестру медичного пункту військової частини №3057 Національної гвардії України. Про це повідомляє прес-служба НГУ.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, що «в окупованому Донецьку затримано бійця Національної гвардії України (військової частини №3057)».

«Офіційно повідомляємо, що медична сестра медичного пункту військової частини №3057 не прибула на роботу. Вжиті заходи з розшуку даної особи результату не дали. 8.01.2017 року командуванню військової частини №3057 надійшло повідомлення від її сина, який мешкає в м. Донецьк, про те, що її було затримано «поліцією» так званої ДНР», – інформує прес-служба Нацгвардії.

Зазначається, що затримана громадянка не була військовослужбовцем Національної гвардії України. Працювала медсестрою (цивільним службовцем) у медичному пункті військової частини. Доступу до державної таємниці за характером виконання своїх обов’язків не мала.

«Зараз у військовій частині проведено службове розслідування за даним випадком. Громадянку звільнено у зв’язку з порушенням вимог трудової дисципліни», – повідомляє прес-служба НГУ.