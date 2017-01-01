У Донецьку окупанти шукають «українських диверсантів»

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У Донецьку спостерігається збільшення кількості патрулів та масові перевірки документів

З початком загострення в районі Авдіївки, в Донецьку (Спартак, Київський район) окупанти різко посилили фільтраційні заходи поблизу розташування своїх формувань, спостерігається збільшення кількості патрулів та масові перевірки документів. Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

«Дані заходи проводяться за наполяганням «військової розвідки» «МГБ ДНР», яка стверджує, що в західні райони Донецька масово проникли «українські диверсанти» для установки поблизу важливих об'єктів якихось «цілевказівників» для артилерії ЗСУ», - йдеться в повідомленні.

Крім того, «ІС» інформує, що на території Петровського району Донецька окупанти організували обходи житлових будинків і попереджають місцевих жителів про можливий наступ ЗСУ з боку н.п. Мар'їнка. «Можлива мета даних заходів - змусити місцевих жителів тимчасово покинути даний район», - не виключають в «ІС».