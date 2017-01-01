У Донецьку почався потужний бій: активізувалася артилерія бойовиків

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Бій іде на півночі – в районі Ясинуватської розв’язки і Авдіївської промзони

У зоні військового конфлікту на сході України продовжує зберігатися неспокійна обстановка.

Як розповідають жителі Донецька, в ці самі хвилини в місті чутна активна робота важких артилерійських знарядь, вибухи снарядів і стрільба з великокаліберних кулеметів, – передає Сегодня.

«Десь хвилин 20 тому різко активізувалася артилерія бойовиків, – розповідає житель Київського району Ілля. – Чути часті і сильні залпи, не припиняються кулеметні черги. Бій іде на півночі – в районі Ясинуватської розв’язки і Авдіївської промзони».

Разом з тим жителі віддаленій частині міста також розповідають, що і до них доносяться звуки потужного бою.

«У Ворошиловському районі при працюючому телевізорі можна почути залпи, – розповідає донеччанка Катерина. – Спочатку я думала, що здалося, але потім залпи повторилися. – Навіть підлога тремтить. Досить висока частота залпів, давненько такого не було».