У Донецьку знеструмлено фільтрувальну станцію. Три міста без води та опалення – ОБСЄ

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Проведення ремонтних робіт ускладнено у зв'язку з тривалими бойовими діями

У Донецьку без електрики залишилася фільтрувальна станція, що забезпечує водою Донецьк, Ясинувату, а також Красногвардійський район Макіївки. Про це заявив заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг на сторінці місії у Twitter.

«Верхньокальміуська фільтрувальна станція без електрики. Донецьк, Ясинувата і Макіївка без води та опалення», – свідчить повідомлення Хуга.

За повідомленнями заступника глави СММ ОБСЄ в Україні, проведення ремонтних робіт ускладнено у зв'язку з тривалими бойовими діями. «Стрілянина триває. Припинення вогню необхідне для початку ремонтних робіт», – зазначив Олександр Хуг.

Нагадаємо, російська сторона у Спільному центрі з контролю та координації (СЦКК) нарешті надала українській стороні гарантії припинення вогню в Авдіївці для проведення ремонтних робіт. Ремонтні бригади вже вийшли на місце розриву лінії електропередачі.

Вже третю добу Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті немає світла, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.