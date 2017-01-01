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    У Донецьку знеструмлено фільтрувальну станцію. Три міста без води та опалення – ОБСЄ

    • Сьогодні, 13:08
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    Проведення ремонтних робіт ускладнено у зв'язку з тривалими бойовими діями

    У Донецьку без електрики залишилася фільтрувальна станція, що забезпечує водою Донецьк, Ясинувату, а також Красногвардійський район Макіївки. Про це заявив заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг на сторінці місії у Twitter.

    «Верхньокальміуська фільтрувальна станція без електрики. Донецьк, Ясинувата і Макіївка без води та опалення», – свідчить повідомлення Хуга.

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    За повідомленнями заступника глави СММ ОБСЄ в Україні, проведення ремонтних робіт ускладнено у зв'язку з тривалими бойовими діями. «Стрілянина триває. Припинення вогню необхідне для початку ремонтних робіт», – зазначив Олександр Хуг.

    Нагадаємо, російська сторона у Спільному центрі з контролю та координації (СЦКК) нарешті надала українській стороні гарантії припинення вогню в Авдіївці для проведення ремонтних робіт. Ремонтні бригади вже вийшли на місце розриву лінії електропередачі.

    Вже третю добу Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті немає світла, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.

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