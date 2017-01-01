Вибори у Франції: Макрон випередив Ле Пен на 2,2% – остаточні дані



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Еммануель Макрон

У другий тур президентських виборів проходять Макрон та Ле Пен

У першому турі президентських виборів у Франції екс-міністр економіки Еммануель Макрон набирав 23,75% голосів, лідер партії «Національний фронт» Марін Ле Пен друга з результатом 21,53%.

Таким чином з-поміж Макрона та Ле Пен громадяни Франції і оберуть президента країни у другому турі виборів, який відбудеться 7 травня.

Про це з посиланням на остаточні результати волевиявлення повідомляє Reuters.

Третю сходинку посів колишній прем'єр країни Франсуа Фійон з 19,91% голосів, лідер руху «Нескорена Франція», представник крайніх лівих Жан-Люк Меланшон набрав 19,64%.

Раніше «Главком» повідомляв, що загалом на виборах проголосувало 76,21% французів, проти всіх - 1,78%, зіпсованих 0,8%.

Обоє політиків також прокоментували результати першого туру виборів.

Нагадаємо, екзит-поли прогнозували в першому турі виборів Еммануелю Макрону 23,7% голосів виборців.

Представнику «Національного фронту» Марін Ле Пен пророкували 21,7% виборців.

Кандидат від правлячої у Франції Соціалістичної партії Бенуа Амон та кандидат від партії «Республіканці» Франсуа Фійон визнали поразку та закликали підтримати у другому турі Макрона.

Після завершення голосування у центрі Парижа сталися сутички між демострантами та поліцією.

Два соцопитування, які були проведені у неділю одразу після оприлюднення даних екзит-полів, пророкують Макрону 62-64% підтримки у другому турі виборів.

До слова, «подружка Путіна» Ле Пен отримала в Парижі менше 5% голосів.