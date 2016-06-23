У ДСНС підготувались до евакуації Авдіївки

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Рятувальники підготували 80 автобусів, які одночасно можуть евакуювати до 3 тис. людей

Відпрацьовано питання евакуації близько 12 тисяч громадян до найближчих 10 населених пунктів (Краматорська, Костянтинівки, Дружківки, Покровська, Селидового, Горняка, Новгородського, Українська, Бахмута, Слов’янська). Для цього підготовлено та утримуються в готовності 80 автобусів, які одночасно можуть евакуювати до 3 тисяч людей, повідомляється на офіційній сторінці ДСНС у Facebook.

Крім цього, для евакуації населення сплановано роботу двох приміських електропоїздів, що можуть евакуювати до 1 тис. 600 осіб за один рейс.

Разом з тим, згідно з повідомленням, місцевими органами влади у взаємодії із ДСНС організовано функціонування 11 пунктів обігріву на території Авдіївки. «Забезпечено мінімальний тиск та температуру теплоносія (до 40 градусів) в системі теплопостачання міста. У квартирах підтримується температура повітря 15-16 градусів тепла. Тимчасово призупинено роботу 14 дошкільних та загальноосвітніх закладів», – додали у ДСНС.

Як зазначається, також організовано контроль за протипожежним захистом печей коксохімічного заводу.

Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан, рятувальники терміново перекинули у місто додаткові технічні засоби. Бойовики перебили останню лінію електропередачі на Авдіївку, внаслідок чого місто залишилося без водо-, електро- і теплопостачання.