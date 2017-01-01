У ДТП на Харківщині загинула одна людина

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Фото: Інформатор Дорожньо-транспортна пригода відбулась за участі двох авто.

Ще п’ять осіб травмовано

На трасі М18 Харків-Сімферополь, в автопригоді загинула людина, ще п’ятеро отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це «Главком» повідомили у ДСНС Дніпропетровської області.

Дорожньо-транспортна пригода відбулась за участі двох авто: мікроавтобуса Фольцваген Т-4 та Джілі Інгранд.

Рятувальниками за допомогою гідравлічних ножиць було вивільнено двох потерпілих.

На момент зіткнення в мікроавтобусі знаходилося четверо людей, а в легковику - двоє. Внаслідок ДТП загинула одна особа (жінка, інші дані встановлюються), яка знаходилась в мікроавтобусі. Ще п’ятеро постраждалих з різними травмами направлені до ЦРЛ міста Новомосковськ.

Нагадаємо, у Харківській області вантажівка насмерть збила мера міста Дергачі Олександра Лисицького.