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    У ДТП на Харківщині загинула одна людина

    • Сьогодні, 14:11
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    Дорожньо-транспортна пригода відбулась за участі двох авто.
    Фото: Інформатор
    Дорожньо-транспортна пригода відбулась за участі двох авто.

    Ще п’ять осіб травмовано

    На трасі М18 Харків-Сімферополь, в автопригоді загинула людина, ще п’ятеро отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це «Главком» повідомили у ДСНС Дніпропетровської області.

    Дорожньо-транспортна пригода відбулась за участі двох авто: мікроавтобуса Фольцваген Т-4 та Джілі Інгранд.

    Рятувальниками за допомогою гідравлічних ножиць було вивільнено двох потерпілих.

    На момент зіткнення в мікроавтобусі знаходилося четверо людей, а в легковику - двоє. Внаслідок ДТП загинула одна особа (жінка, інші дані встановлюються), яка знаходилась в мікроавтобусі. Ще п’ятеро постраждалих з різними травмами направлені до ЦРЛ міста Новомосковськ.

    Нагадаємо, у Харківській області вантажівка насмерть збила мера міста Дергачі Олександра Лисицького.

    ДТП ДСНС Харківщина
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