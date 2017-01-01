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    У ДТП під Новгородом загинуло п’ятеро українців

    • Сьогодні, 11:08
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    ДТП
    ДТП

    Мінівен з українською реєстрацією зіткнувся з вантажівкою

    У ДТП під Новгородом у Росії загинуло п'ятеро громадян України. Про це «Укрінформу» повідомив офіційний представник департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич із посиланням на попередні дані Генерального консульства України у Санкт-Петербурзі.

    «Генеральне консульство України у Санкт-Петербурзі повідомляє, що ДТП сталася вранці 25 травня поблизу міста Великий Новгород. Мінівен з українською реєстрацією зіткнувся з вантажівкою. За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення загинуло п'ятеро громадян України», – сказав він.

    Кирилич додав, що генконсульство у Санкт-Петербурзі вживає заходів для отримання повної інформації про ДТП від правоохоронних органів Російської Федерації, а консул готується до виїзду на місце аварії.

    Він також запевнив, що ситуація перебуває на контролі департаменту консульської служби МЗС.

    Раніше російські ЗМІ повідомляли про шістьох загиблих українців у ДТП під Новгородом.

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