У ДТП у Ленінградській області постраждали троє українців

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Всі потерпілі будівельники, і у них є страховка

У ДТП у Ленобласті в Росії постраждали 3 громадян України. .

Аварія сталася в Тосненському районі сьогодні вранці. За останніми даними, постраждали 19 осіб. За інформацією місцевого уряду, всі вони дорожні робітники.

У місцевій лікарні розповіли, що у важкому стані перебуває 6 осіб, ще 4 - у стані середньої тяжкості, дев'ятьох відправили на амбулаторне лікування.

За даними представників лікарні, серед потерпілих троє громадян Украіни як повідомили в лікарні у всіх іноземців, серед яких ще громадяни Киргизстану, Узбекистану і Таджикистану, є страховка.

За попередньою версією прокуратури Ленінградської області, водій мікроавтобуса Ford Transit, в якому їхали будівельники, не впорався з керуванням у зв'язку зі складними дорожніми умовами і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою «КамАЗ» з напівпричепом.