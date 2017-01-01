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    У ДТП у Ленінградській області постраждали троє українців

    • Сьогодні, 23:15
    • Розсилка

    Всі потерпілі будівельники, і у них є страховка

    У ДТП у Ленобласті в Росії постраждали 3 громадян України. .

    Аварія сталася в Тосненському районі сьогодні вранці. За останніми даними, постраждали 19 осіб. За інформацією місцевого уряду, всі вони дорожні робітники.

    У місцевій лікарні розповіли, що у важкому стані перебуває 6 осіб, ще 4 - у стані середньої тяжкості, дев'ятьох відправили на амбулаторне лікування.

    За даними представників лікарні, серед потерпілих троє громадян Украіни як повідомили в лікарні у всіх іноземців, серед яких ще громадяни Киргизстану, Узбекистану і Таджикистану, є страховка.

    За попередньою версією прокуратури Ленінградської області, водій мікроавтобуса Ford Transit, в якому їхали будівельники, не впорався з керуванням у зв'язку зі складними дорожніми умовами і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою «КамАЗ» з напівпричепом.

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