У ДТП в Туреччині постраждали 16 українців, гід та водій

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Двоє людей госпіталізовані з незначними травмами

У ДТП у турецькій провінції Мугла постраждали 16 українських туристів, гід і водій. Двоє людей госпіталізовані, 16-ти надали амбулаторну медичну допомогу, повідомляє офіс з питань культури і туризму посольства Туреччини в Україні.



«В результаті аварії з 18 осіб, які перебували в автобусі (16 українських туристів, гід і водій) 2 людини були госпіталізовані, а 16 особам була надана амбулаторна медична допомога. Загроза життю двом госпіталізованим відсутня», - йдеться в повідомленні.



У посольстві зазначили, що в автобусі перебували туристи з України з різних готелів Бодрума, вони прямували на одноденну екскурсію в Памуккале (провінція Денізлі).



ДТП сталося в четвер о 09.20 на 30-му км траси Стамбул-Денізлі, в провінції Мугла, поблизу селища Яйласьогют. Причина аварії - слизьке дорожнє покриття через опади.

На початку турецькі ЗМІ повідомили, що автобус був з російськими туристами. Згодом з’ясувалося, що пасажири – громадяни України.