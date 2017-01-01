  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У ДТП в Туреччині постраждали 16 українців, гід та водій

    • Сьогодні, 14:00
    • Розсилка

    Двоє людей госпіталізовані з незначними травмами

    У ДТП у турецькій провінції Мугла постраждали 16 українських туристів, гід і водій. Двоє людей госпіталізовані, 16-ти надали амбулаторну медичну допомогу, повідомляє офіс з питань культури і туризму посольства Туреччини в Україні.

    «В результаті аварії з 18 осіб, які перебували в автобусі (16 українських туристів, гід і водій) 2 людини були госпіталізовані, а 16 особам була надана амбулаторна медична допомога. Загроза життю двом госпіталізованим відсутня», - йдеться в повідомленні.

    У посольстві зазначили, що в автобусі перебували туристи з України з різних готелів Бодрума, вони прямували на одноденну екскурсію в Памуккале (провінція Денізлі).

    ДТП сталося в четвер о 09.20 на 30-му км траси Стамбул-Денізлі, в провінції Мугла, поблизу селища Яйласьогют. Причина аварії - слизьке дорожнє покриття через опади.

    На початку турецькі ЗМІ повідомили, що автобус був з російськими туристами. Згодом з’ясувалося, що пасажири – громадяни України.

    Читайте також
    Туреччина ДТП українці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ