У Джамали бідкаються, що співачка нічого не отримає з мільйонного гонорару «Євробачення»

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Джамала під час свого виступу на відкритті «Євробачення-2017»

Продюсер співачки зазначив, що навіть доплачує за виробництво номерів за участю Джамали

Переможниця «Євробачення-2017» Джамала, якій перерахували майже мільйон гривень гонорару за виступи на «Євробаченні-2017», сама нічого не отримає. За три номери, які вона готувала до «Євробачення-2017», команда співачки доплачує. Про це під час першого півфіналу «Євробачення-2017» ведучій радіо «Сковорода» сказав продюсер та піар-менеджер Джамали Ігор Тарнопольський і Денис Козловський.

Джамала виступила у першому півфіналі з симфонічною версією пісні «1944»та композицією «Заманили», яка була написала у співпраці з етно-хаос колективом «ДахаБраха». У фіналі вона презентує нову пісню I Believe in U, до якої залучить артистів зі своєї команди талант-шоу «Голос Країни» – Анну Куксу, Наіле Ібрагімову та Кемі Оке.

«Один мільйон – це гонорар за виробництво трьох номерів, в одному з яких був запис симфонічного оркестру, в другому постановка з танцюристами. У кожному з номерів треба було пошити костюми для Джамали, балету, бек-вокалістів, намалювати графіку до кожного з цих номерів. Я зараз доплачую за виробництво номерів для Євробачення. Якщо я доплачую, це означає, що Джамала нічого не отримає. А доплачуємо, давайте так скажемо, скількись тисяч доларів», – сказав Ігор Тарнопольський.

Він додав, що один номер на «Євробаченні-2016» у Стокгольмі коштував Джамалі 90 тис. доларів, а в Києві вона виступає з трьома номерами за майже 40 тис. доларів (986 тис грн – гонорар Джамали, який прописаний у договорі на сайті «Прозорро»). Продюсер пояснив, що співачка у процесі підготовки взяла на себе відповідальність і заявила, що це її гонорар. Хоча за ці кошти потрібно розрахуватися зі всіма людьми, які були задіяні у підготовці. Якби через систему «Прозорро» подавали бюджет кожного номера співачки окремо, тоді була б вірогідність, що ніяких коштів не виділили б.

На запитання, чому команда співачки не розшифрувала, куди йдуть кошти, піар-менеджер Денис Козловський сказав: «Це не наша інформаційна політика. Ми не можемо вийти з заголовком, що Джамала виступить безкоштовно на Євробаченні і ще доплатить».

Команда Джамали каже, що на співачку багато людей мають образи через це. «На «Прозорро» написано, що Джамала отримає 900 з чимось тисяч гривень. Для людей це означає, що вона приходить, кладе ці гроші у валізу», – додав Козловський.

Ігор Тарнопольський розповів, що отримує десятки негативних повідомлень на день, в яких йдеться про Джамалу. Мовляв, вона зіпсувалася, зазналася, робить не те і так, має допомогти всім на світі від будь-яких бід, не хоче давати інтерв’ю, не приходить на події.

«Ми настільки спокійно до цього ставимося, бо інакше нічого не робитимемо», – підкреслив продюсер Джамали.

Нагадаємо, PR-директор виконавиці Денис Козловський заявив, що Джамалі заборонили проходити на червону доріжку під час офіційної церемонії відкриття Євробачення в Києві.

Зазначимо, другий півфінал 62-го пісенного конкурсу «Євробачення» відбудуться 11 травня у Міжнародному виставковому центрі на лівому березі Дніпра. Фінал «Євробачення-2017» – 13 травня.

Трансляції шоу почнуться о 22:00 в прямому ефірі телеканалу «UA:Перший». У фіналі «Євробачення-2017» виступлять Джамала, Руслана та Onuka. Їхні виступи обійдуться в 1,58 млн гривень.