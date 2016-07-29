У Facebook запустили додаток для відстежування політиків

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На даний момент функція відстежування політиків працює тільки на території США

Соціальна мережа facebook запустила спеціальний додаток Town Hall, який дозволяє виборцям знаходити місцевих і федеральних політиків і стежити за їхньою роботою

Про запуск сервісу повідомив засновник соцмережі Марк Цукерберг.

«Чим більше ви взаємодієте з політичним процесом, тим більше ви впевнені в тому, що він показує ваші цінності. Це важлива частина почуття спільності зі спільнотою і демократією, це те, на чому ми», — написав Цукерберг.

За його словами, на даний момент ця функція працює тільки на території США.

Для того щоб скористатися сервісом Town Hall, потрібно перейти на сторінку програми та вказати фізичну адресу свого мережевого пристрою. Це дозволить побачити, хто з депутатів перебуває в тому ж районі, що і користувач.