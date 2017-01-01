У Фінляндії сьогодні відбудуться місцеві вибори

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Вибори

Виборчі дільниці відкриються о 9 ранку за місцевим часом

У Фінляндії в неділю відбудуться вибори до органів місцевого самоврядування.

За даними міністерства юстиції, голосування буде проходити з 9.00 до 20.00. Взяти участь в голосуванні на муніципальних виборах можуть не тільки громадяни Фінляндії,а й повнолітні громадяни інших країн, якщо безперервний термін їх проживання в Фінляндії становить не менше двох років станом на 17 лютого 2017 року.

Право голосу на муніципальних виборах мають 4 млн 397 тисяч 104 людини.

У Фінляндії наразі налічується 311 муніципалітетів (комун), адміністративно-територіальних одиниць місцевого самоврядування. Члени муніципальних зборів обираються терміном на чотири роки.

За даними статистичного центру, за місця в муніципальних зборах борються 20 тисяч 207 чоловіків і 13 тисяч 411 жінок. У 92% кандидатів рідна мова - фінська, у 5,6% - шведська. Заробляє середньостатистичний кандидат 38 080 євро в рік.

96% кандидатів представляють нинішні парламентські партії. Від інших партій балотується 1,6% кандидатів. 2,4% призначені виборчими товариствами.

Середній вік кандидатів становить 49,5 років. Серед чоловіків він трохи вище (50,7), ніж серед жінок (47,8).

Дострокове голосування пройшло з 29 березня по 4 квітня. За кордоном в дипломатичних представництвах Фінляндії можна було проголосувати з 29 березня по 1 квітня.



Нагадаємо, що Організація з безпеки та співпраці в Європі розкритикувала парламентські вибори у Вірменії, що відбулись у неділю, 2 квітня, заявивши, що вони були заплямовані випадками підкупу голосів і втручанням.

Джерело: Інтерфакс-Україна