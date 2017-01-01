У Фінляндії стартували масштабні військові навчання

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Армія Фінляндії

У навчаннях будуть задіяні понад 100 літаків

У понеділок, 22 травня, в Фінляндії стартували військові навчання Arctic Challenge Exercise, участь в яких беруть Фінляндія, Норвегія та Швеція. Про це повідомляє видання Yle.

Фінляндія вперше несе відповідальність за організацію і проведення маневрів. Як повідомляється, у навчаннях будуть задіяні понад 100 літаків.

АСЕ є одними з найбільших військових навчань в Європі в цьому році. У ньому задяні військові літаки із США, Великобританії, Німеччини, Франції, Іспанії, Швейцарії, Нідерландів, Бельгії та Канади. Поряд з винищувачами у маневрах візьмуть участь літаки-заправники, рятувальні вертольоти і літаки, виявлені системою AWACS (система раннього повітряного попередження і управління НАТО.

Штаби військових навчань будуть знаходитися в Рівнованіємі у Фінляндії, Буде у Норвегії та Лулео в Швеції.

Крім навчань АСЕ, в Інляндії стартують навчання сухопутних сил Army North 17 під керівництвом бригади Кайнуу. У навчаннях в Роваярві задіяні 6 тисяч 150 військових і тисяча транспортних засобів.