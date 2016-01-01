У Фінляндії засудили за контрабанду гашишу екс-голову антинаркотичної поліції
- Вчора, 00:16
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Поліцейський допоміг наркоторговцям ввезти в країну з Нідерландів 800 кг гашишу і розповсюдити їх у Фінляндії в 2011-2012 роках
Колишній глава антинаркотичної поліції Гельсінкі Ярі Аарніо засуджений до 10 років в'язниці за контрабанду наркотиків та інші злочини.
Про це повідомляє ВВС.
Суд визнав, що 59-річний поліцейський допоміг наркоторговцям ввезти в країну з Нідерландів 800 кг гашишу і розповсюдити їх у Фінляндії в 2011-2012 роках.
Крім того, Аарніо визнано винним у скоєнні 17 інших злочинів, в тому числі залякуванні свідків.
Аарніо пропрацював в антинаркотичній поліції 30 років. Його заарештували в 2013 році.
Сам колишній поліцейський відкидав усі пред'явлені йому звинувачення.
У вересні колишній глава наркотичної поліції Фінляндії отримав трирічний термін за іншою справою, пов'язаною з шахрайством.