У Фінляндії засудили за контрабанду гашишу екс-голову антинаркотичної поліції

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Екс-глава антинаркотичної поліції Гельсінкі засуджений до 10 років в'язниці за контрабанду наркотиків

Поліцейський допоміг наркоторговцям ввезти в країну з Нідерландів 800 кг гашишу і розповсюдити їх у Фінляндії в 2011-2012 роках

Колишній глава антинаркотичної поліції Гельсінкі Ярі Аарніо засуджений до 10 років в'язниці за контрабанду наркотиків та інші злочини.

Про це повідомляє ВВС.

Суд визнав, що 59-річний поліцейський допоміг наркоторговцям ввезти в країну з Нідерландів 800 кг гашишу і розповсюдити їх у Фінляндії в 2011-2012 роках.

Крім того, Аарніо визнано винним у скоєнні 17 інших злочинів, в тому числі залякуванні свідків.

Аарніо пропрацював в антинаркотичній поліції 30 років. Його заарештували в 2013 році.

Сам колишній поліцейський відкидав усі пред'явлені йому звинувачення.

У вересні колишній глава наркотичної поліції Фінляндії отримав трирічний термін за іншою справою, пов'язаною з шахрайством.