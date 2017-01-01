У Фонду гарантування є майже 13 млрд грн для виплат вкладникам
- Сьогодні, 10:29
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Грошей у фонду на виплати достатньо, запевнив директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Костянтин Ворушилін
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб має достатньо коштів для виплат вкладникам неплатоспроможних банків. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» сказав директор-розпорядник фонду Костянтин Ворушилін.
«Грошей у фонду на виплати достатньо. Крім того, у нас є цінні папери, які ще не монетизовані. Загалом на травень у нас 12,96 млрд грн», – зазначив Ворушилін.
Він додав, що стосовно запозичень, то у Мінфіну Фонд гарантування запозичив майже 70 млрд грн на виплати вкладникам.
«Нацбанку ми винні ще 9,1 млрд грн. Ці кредити нам видали під 10–12% річних і вище. При тому, що ми не бізнес-структура, через 18 років повинні будемо віддати 148 млрд грн. Це питання потрібно вирішувати. У нас немає таких надходжень від банків», – додав Ворушилін.