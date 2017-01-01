У «Фортуна-банк» ввели тимчасову адміністрацію
- Сьогодні, 22:36
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Повноваження тимчасового адміністратора банку делеговано Андрію Федорченко
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб сьогодні прийняв рішення про запровадження тимчасової адміністрації у АТ «Фортуна-банк» терміном на 1 місяць. Про це повідомили у прес-службі Фонду.
Адміністрацію введено на підставі рішення правління Національного банку України від 26 січня 2017 року «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «Фортуна-банк» до категорії неплатоспроможних»
Тимчасові повноваження адміністратора «Фортуна-банку» делеговані Андрію Федорченку.
Як повідомляв «Главком», у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб обіцяли забезпечити виплати вкладникам АТ«Фортуна-банк» в обсязі близько 96 млн. грн.
Водночас у державному підприємстві «Укртранснафтопродукт» повідомили, що ніяких фінансових збитків, позв’язаних з визнанням банку неплатоспроможним, вони не зазнали.