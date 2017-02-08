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    У Франції через вибух на сміттєпереробному заводі постраждало 16 осіб

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    Будівля заводу, де стався вибух
    Будівля заводу, де стався вибух

    Через вибух 43 людини були евакуйовані

    У Франції у муніципалітеті Гонесс стався вибух на сміттєпереробному заводі. Про це повідомляє видання Le Dauphinе Libеrе.

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    Внаслідок вибуху будівля не постраждала, проте 16 людей отримали поранення. Всі вони були доставленні у лікарняні заклади регіону. Відомо, що вибух стався в цеху, де розміщувалася дробильна установка, після цього спалахнула пожежа. Після трагедії із заводу з переробки твердих відходів було евакуйовано 43 співробітника.

    Нагадаємо, що в понеділок пізно ввечері у центральній частині німецького міста Кельн стався вибух газових балонів, постраждало дві людини. В двоповерховій будівлі знаходилась студія звукозапису.

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