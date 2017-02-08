У Франції через вибух на сміттєпереробному заводі постраждало 16 осіб
- Сьогодні, 00:16
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Будівля заводу, де стався вибух
Через вибух 43 людини були евакуйовані
У Франції у муніципалітеті Гонесс стався вибух на сміттєпереробному заводі. Про це повідомляє видання Le Dauphinе Libеrе.
Внаслідок вибуху будівля не постраждала, проте 16 людей отримали поранення. Всі вони були доставленні у лікарняні заклади регіону. Відомо, що вибух стався в цеху, де розміщувалася дробильна установка, після цього спалахнула пожежа. Після трагедії із заводу з переробки твердих відходів було евакуйовано 43 співробітника.
Нагадаємо, що в понеділок пізно ввечері у центральній частині німецького міста Кельн стався вибух газових балонів, постраждало дві людини. В двоповерховій будівлі знаходилась студія звукозапису.