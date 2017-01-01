У Франції далі йдуть у відставку учасники президентської кампанії Фійона



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кандидат від партії «Республіканці» Франсуа Фійон

Від підтримки кандидата відмовилися багато його однопартійців, а також центристи

Голова передвиборного штабу Франсуа Фійона, кандидата в президенти Франції від правої партії «Республіканці», заявив, що залишить свою посаду. Раніше цього тижня у відставку подав прес-секретар Фійона. Від підтримки кандидата відмовилися багато його однопартійців, а також центристи, повідомляє «Міжнародне французьке радіо» (RFI).

У неділю, 5 березня, на площі Трокадеро в Парижі має відбутися мітинг на підтримку Фйіона, який уже заявив, що не відмовиться від боротьби за президентське крісло, навіть якщо йому висунуть звинувачення. Кандидата викликали до слідчих органів 15 березня. Раніше Фійон стверджував, що зніме кандидатуру в разі висунення звинувачень.

Організатори акції на підтримку Фійона сподіваються, що в ній візьмуть участь від 40 до 50 тисяч французів.

Франсуа Фійон після перемоги на праймеріз правих у листопаді 2016 року вважався фаворитом президентської гонки. Однак наприкінці січня 2017 року сатиричне видання Le Canard enchaîné опублікувало інформацію про те, що Фійон як депутат парламенту наймав на роботу помічниками власну дружину і дітей. У Франції це не є порушенням, але слідчі з’ясовують, чи справді члени родини Фійона працювали, чи лише отримували зарплату.

Президентські вибори у Франції відбудуться в два тури наприкінці квітня і на початку травня.