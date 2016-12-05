  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Франції грабіжники вкрали корону з майже двома тисячами дорогоцінних каменів

    • Сьогодні, 10:55
    • Розсилка
    Музей, де сталося пограбування
    Музей, де сталося пограбування

    Повідомляється, що вкрадена корона була створена в 1899 році і прикрашена дорогоцінними каменями та перлинами

    З музею релігійного мистецтва у французькому Ліоні невідомі поцупили корону XIX століття, прикрашену майже 1,8 тисячі дорогоцінних каменів. Про це повідомляє керівництво музею.

    Зловмисникам вдалося пробратися в музей в ніч на суботу і винести з нього один з головних експонатів, а також кільце і чашу.

    Повідомляється, що вкрадена корона була створена в 1899 році і прикрашена дорогоцінними каменями та перлинами, які подарували заможні сім'ї Ліона того часу.

    Вартість експоната оцінюється більш ніж в $1 мільйон.

    Представники музею відзначають, що в минулому році кожен камінь в короні був каталогізований, що може полегшити пошуки коштовностей.

    Після інциденту музей закрили на час розслідування.

    Найбільш «дороге» в історії пограбування сталося в лютом 2013 року. Тоді грабіжники забрали коштовності на суму 100 млн євро (зараз близько 140 млн доларів) з алмазного центру в Антверпені.

    Джерело: BBC

    Читайте також
    Франція грабіжники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ