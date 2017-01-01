У Франції можуть заборонити рухи, які проповідують джихад – Фійон

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kremlinpress.com Франсуа Фійон

Кандидат розповів про боротьбу з «ісламістським тоталітаризмом»

Кандидат у президенти Франції, екс-прем’єр Франсуа Фійон вважає, що для боротьби з «ісламістським тоталітаризмом» насамперед необхідно створити міжнародний альянс, передає РІА «Новости».

«Перше, що потрібно зробити, це створити міжнародний альянс, щоб викорінити не лише терористичне угруповання «Ісламська держава», а й усі ці рухи, які поширюються від Пакистану до Західної Африки... Для цього можна піти на альянс із Росією, Іраном», – сказав Фійон.

Також політик зазначив, що на території Франції необхідно «заборонити всі рухи, які проповідують джихад».

Як повідомляв «Главком», кандидат у президенти Франції Емманюель Макрон заявив, що його політичні опоненти можуть поширювати брехливу інформацію про наявність у нього офшорного рахунку.