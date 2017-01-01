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    У Франції можуть заборонити рухи, які проповідують джихад – Фійон

    • Сьогодні, 11:22
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    Франсуа Фійон
    kremlinpress.com
    Франсуа Фійон

    Кандидат розповів про боротьбу з «ісламістським тоталітаризмом»

    Кандидат у президенти Франції, екс-прем’єр Франсуа Фійон вважає, що для боротьби з «ісламістським тоталітаризмом» насамперед необхідно створити міжнародний альянс, передає РІА «Новости».

    «Перше, що потрібно зробити, це створити міжнародний альянс, щоб викорінити не лише терористичне угруповання «Ісламська держава», а й усі ці рухи, які поширюються від Пакистану до Західної Африки... Для цього можна піти на альянс із Росією, Іраном», – сказав Фійон.

    Також політик зазначив, що на території Франції необхідно «заборонити всі рухи, які проповідують джихад».

    Як повідомляв «Главком», кандидат у президенти Франції Емманюель Макрон заявив, що його політичні опоненти можуть поширювати брехливу інформацію про наявність у нього офшорного рахунку.

    вибори Франція Ісламська держава
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