У Франції назріває новий скандал: глава МВС працевлаштовував своїх неповнолітніх доньок

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Бруно Ле Ру

Ле Ру кілька разів наймав своїх неповнолітніх доньок під час літніх канікул як помічників

Премʼєр-міністр Франції Бернар Казньов викликав міністра внутрішніх справ Франції Бруно Ле Ру для того, аби він пояснив, яким чином працевлаштовував двох своїх неповнолітніх доньок у період, коли Ле Ру був ще депутатом.

Про це пише Le Parisien.

Повідомляється, що Ле Ру викликали для того, аби він пояснив, яким чином він кілька разів наймав власних неповнолітніх доньок під час літніх канікул як своїх помічників у той період, коли був ще депутатом нижньої палати французького парламенту.

Видання повідомляє, що доньки Ле Ру, яким нині 20 і 23 роки, будучи неповнолітніми, заробили завдяки короткотерміновим контрактам у літній період 55 000 євро.

Інформацію про розмір виплат підтвердив сам Ле Ру, який, утім, відкидає будь-яку подібність до справи Франсуа Фійона, дружина якого і двоє дітей отримали за роботу на держслужбі майже мільйон євро.

«Звичайно, у мене є мої дочки, які працювали зі мною під час літніх шкільних канікул», – так прокоментував інформацію міністр внутрішніх справ.

За його словами, його доньки підробляли у нього протягом 2009 і 2016 років.

Нагадаємо, 31 січня з'явилася інформація про те, що дружина кандидата в президенти Франції Франсуа Фійона і двоє його дітей отримали за роботу на держслужбі майже мільйон євро.

Прокуратура Франції розпочала розслідування, яке потім розширили і на його сина та доньку.

Фійон визнав, що було помилкою наймати на роботу дружину і дітей, і вибачився перед французами, але заявив, що не збирається знімати свою кандидатуру.