У Франції оголошено про терористичну загрозу

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Французька поліція

Попередження про терористичну загрозу було розіслано через систему сповіщення на мобільні пристрої громадян

Сьогодні, 16 березня, уряд Франції запустив по країні сповіщення, що попереджають про терористичну загрозу у зв'язку з нападом у середній школі Алексіса де Токвіля в місті Грасс. Про це повідомляє АР.

«Французький уряд розіслав попередження про напад у середній школі Алексіса де Токвіля в південному французькому місті Грасс», - йдеться в повідомленні.

Розсилання попереджень про терористичну загрозу було проведено за допомогою системи сповіщення на мобільні пристрої громадян, яку запровадив уряд країни після смертоносних атак у листопаді 2015 року в Парижі.

В одній зі шкіл у французькому місті Грасс сталася перестрілка, щонайменше двоє людей дістали поранення. Поліція затримала одного підозрюваного і розшукує ще одного.

Нагадаємо також, що у паризькому офісі Міжнародного валютного фонду вибухнула посилка, одна людина дістала поранення.