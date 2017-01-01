У Франції оголошено про терористичну загрозу
- Сьогодні, 15:49
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Розсилка
Попередження про терористичну загрозу було розіслано через систему сповіщення на мобільні пристрої громадян
Сьогодні, 16 березня, уряд Франції запустив по країні сповіщення, що попереджають про терористичну загрозу у зв'язку з нападом у середній школі Алексіса де Токвіля в місті Грасс. Про це повідомляє АР.
«Французький уряд розіслав попередження про напад у середній школі Алексіса де Токвіля в південному французькому місті Грасс», - йдеться в повідомленні.
Розсилання попереджень про терористичну загрозу було проведено за допомогою системи сповіщення на мобільні пристрої громадян, яку запровадив уряд країни після смертоносних атак у листопаді 2015 року в Парижі.
В одній зі шкіл у французькому місті Грасс сталася перестрілка, щонайменше двоє людей дістали поранення. Поліція затримала одного підозрюваного і розшукує ще одного.
Нагадаємо також, що у паризькому офісі Міжнародного валютного фонду вибухнула посилка, одна людина дістала поранення.