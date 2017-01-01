У Франції підрахували 97% бюлетенів: Макрона підтримали 23,8% виборців, Ле Пен – 21,4%

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Вибори у Франції

З незначним відривом від пари лідерів фінішували Франсуа Фійон та Жан-Люк Меланшон

Станом на ранок понеділка у Франції підрахували 97,3% бюлетенів на виборах президента країни: лідер руху «Вперед» Еммануель Макрон набирає 23,86% голосів, Марін Ле Пен друга з результатом 21,45%.

З незначним відривом від пари лідерів фінішували ще два політика, що претендували на вихід до другого туру. Кандидат від правоцентристської партії «Республіканці» Франсуа Фійон займає третє місце, отримуючи 19,94% голосів, і відразу слідом за ним з мінімальним відривом четвертим стає представник крайніх лівих Жан-Люк Меланшон - за нього проголосували 19,61% виборців.

Таким чином з-поміж Макрона та Ле Пен громадяни Франції і оберуть президента країни у другому турі виборів, який відбудеться 7 травня.

«Прапори Франції і ЄС підняті на честь Емманюель Макрона - надії та майбутнього нашого покоління», - написала у своєму Twitter Верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої і безпекової політики Федеріка Могеріні.

Voir les drapeaux de la #France et de l'#UE saluer le résultat de @emmanuelmacron, c'est l'espoir et le futur de notre génération — Federica Mogherini (@FedericaMog) 23 квітня 2017 р.

Обоє політиків вже також прокоментували результати першого туру виборів.

Нагадаємо, екзит-поли прогнозували в першому турі виборів Еммануелю Макрону 23,7% голосів виборців.

Представнику «Національного фронту» Марін Ле Пен пророкували 21,7% виборців.

Кандидат від правлячої у Франції Соціалістичної партії Бенуа Амон та кандидат від партії «Республіканці» Франсуа Фійон вже визнали поразку та закликали підтримати у другому турі Макрона.

Після завершення голосування у центрі Парижа сталися сутички між демострантами та поліцією.

Два соцопитування, які були проведені у неділю одразу після оприлюднення даних екзит-полів, пророкують Макрону 62-64% підтримки у другому турі виборів.

До слова, «подружка Путіна» Ле Пен отримала в Парижі менше 5% голосів.