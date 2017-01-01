У Франції побоюються кібератак

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Міністр оборони Франції Жан-Ів ле Дріан

Франція не менш вразлива для кібератак з боку іноземних держав, ніж Сполучені Штати

Французьке військове відомство посилить захист від кібератак. Про це заявив міністр оборони Франції Жан-Ів ле Дріан в інтерв'ю французьким ЗМІ, передає Reuters.

За словами міністра, Франція не менш вразлива для кібератак з боку іноземних держав, ніж Сполучені Штати. Ле Дріан зазначив, що є реальна небезпека кібератак на об'єкти французької цивільної інфраструктури, а також проти французької демократії та засобів масової інформації.

Відповідаючи на питання, чи володіє Франція імунітетом від таких атак, Ле Дріан сказав: «Ні, звичайно, не має, ми не повинні бути наївними».

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Раніше Європарламент ухвалив резолюцію щодо протидії російським ЗМІ. Резолюція має назву «Стратегічні комунікації ЄС як протидія пропаганді третіх сторін», її запропонувала польський депутат Ганна Фотига.