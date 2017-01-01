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    У Франції побоюються кібератак

    • Вчора, 08:23
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    Міністр оборони Франції Жан-Ів ле Дріан
    Міністр оборони Франції Жан-Ів ле Дріан

    Франція не менш вразлива для кібератак з боку іноземних держав, ніж Сполучені Штати

    Французьке військове відомство посилить захист від кібератак. Про це заявив міністр оборони Франції Жан-Ів ле Дріан в інтерв'ю французьким ЗМІ, передає Reuters.

    За словами міністра, Франція не менш вразлива для кібератак з боку іноземних держав, ніж Сполучені Штати. Ле Дріан зазначив, що є реальна небезпека кібератак на об'єкти французької цивільної інфраструктури, а також проти французької демократії та засобів масової інформації.

    Відповідаючи на питання, чи володіє Франція імунітетом від таких атак, Ле Дріан сказав: «Ні, звичайно, не має, ми не повинні бути наївними».

    Раніше американська розвідка офіційно назвала Путіна ініціатором кібератак в ході президентських виборів в США. Сполучені Штати розцінили дії Росії та Путіна зокрема як такі, що мали на меті підірвати суспільну віру у демократичний процес США

    Як повідомлялося, Росія вже розпочала безпрецедентну інформаційну кампанію перед виборами до німецького Бундестагу в 2017 році. Одна з її рис – цілеспрямовані атаки на людей, які виступають проти агресії Росії, зокрема на Ангелу Меркель. Експерти стверджують, що, зокрема, буде запущено фейкові новини, для того щоб облити її брудом у сфері особистого життя. Головне завдання – представити Меркель в образі розпалювальниці війни і політика, який просуває не німецькі, а американські інтереси.

    Раніше Європарламент ухвалив резолюцію щодо протидії російським ЗМІ. Резолюція має назву «Стратегічні комунікації ЄС як протидія пропаганді третіх сторін», її запропонувала польський депутат Ганна Фотига.

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