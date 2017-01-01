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    У Франції почалися заворушення через зґвалтування поліцейськими юнака

    • Сьогодні, 20:38
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    Напруга в суспільсві почала зростати 2 лютого після того, як хлопець на ім'я Тео заявив, що поліцейські зґвалтували його

    У південному передмісті Парижа протестувальники напали на відділок поліції після заяв темношкірого юнака про зґвалтування його правоохоронцями.

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    Про це повідомляє ВВС.

    Під час нічних сутичок в Лез-Юліс протестувальники пошкодили три поліційні машини. Напруга в суспільсві почала зростати 2 лютого після того, як хлопець на ім'я Тео заявив, що поліцейські зґвалтували його кийком. За словами молодика, копи вигукували расистські образи, плювали на нього та били в області геніталій.

    Через побиття хлопець опинився в лікарні, де йому зробили операцію. Минулого тижня Тео відвідав у лікарні президент країни Франсуа Олланд.

    Одному з поліцейських висунуто звинувачення в зґвалтуванні, ще трьом - у нападі.

    На минулих вихідних у передмістях Бобіньї, Оне-су-Буа та Аржантьой через сутички між поліцією та протестувальниками було затримано кілька десятків людей. За даними місцевих ЗМІ, протестувальники кидали в поліцію бруківку та "коктейлі Молотова". Силовики відповіли сльозогінним газом.

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