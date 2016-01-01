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    У Франції поліція затримала трьох чоловіків за підготовку терактів на Новий рік

    • Сьогодні, 17:19
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    Один із затриманих чоловіків планував атаку на поліцейських

    Поліція на півдні Франції заарештувала трьох чоловіків, які планували здійснити атаки і напади на поліцейських в новорічну ніч.

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    Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в місцевих правоохоронних органах.

    Один із зловмисників, що планував атаки у ніч на 1 січня, заарештований в комуні Кюньо. Двоє інших були затримані в Тулузі під час поліцейського рейду.

    За попередньою версією, троє зловмисників не знайомі один з одним і мали намір здійснити свої атаки незалежно.

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