У Франції поліція затримала трьох чоловіків за підготовку терактів на Новий рік

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Один із затриманих чоловіків планував атаку на поліцейських

Поліція на півдні Франції заарештувала трьох чоловіків, які планували здійснити атаки і напади на поліцейських в новорічну ніч.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в місцевих правоохоронних органах.

Один із зловмисників, що планував атаки у ніч на 1 січня, заарештований в комуні Кюньо. Двоє інших були затримані в Тулузі під час поліцейського рейду.

За попередньою версією, троє зловмисників не знайомі один з одним і мали намір здійснити свої атаки незалежно.

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