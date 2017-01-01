У Франції проходить інавгурація Еммануеля Макрона

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Фото: lemonde.fr Франсуа Олланд та Еммануель Макрон

Чинний президент Франсуа Олланд зустрів наступника на червоній килимовій доріжці перед входом у Єлисейський палац

У Парижі посилили заходи безпеки напередодні офіційної церемонії передачі повноважень обраному президенту країни Еммануелю Макрону. Офіційна церемонія розпочалась о 10.00 за місцевим часом (11:00 за Києвом).

За традицією, чинний президент Олланд зустрів наступника на червоній килимовій доріжці перед входом у Єлисейський палац. Вони увійшли всередину, де Олланд передасть Макрону коди від ядерної зброї Франції та повідомить новому президенту «низку державних таємниць».

Після цього Макрон вирушить до паризької ратуші, де його чекатиме мер Парижа Анн Ідальго, о 17:00.

Вже у понеділок, 14 травня, новий президент зробить свій перший офіційний візит до Берліна, де зустрінеться із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Нагадаємо, Еммануель Макрон переміг у другому турі президентських виборів у Франції, набравши 66,06% голосів.

Представниця «Національного фронту» Ле Пен уже визнала поразку на виборах.

Президент України Петро Порошенко вже привітав Макрона з перемогою та висловив сподівання на співпрацю з Францією та активізацію «нормандського формату».

Перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня. За його підсумками найкращим із 24,01% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом – 21,3%.

Нагадаємо, у партії новообраного президента Франції Еммануеля Макрона визнали: поки що не мають достатньої кількості кандидатів для участі у парламентських виборах.

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