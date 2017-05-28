У Франції розказали про вплив трагедії «Боїнга» на запровадження санкцій проти РФ

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Антиросійські санкції

Людина з команди Макрона, можливо, проговорилась про те, що при розгляді питання про санкції щодо Росії лідери країн ЄС враховують трагедію малайзійського «Боїнга»

Бенжамен Гріво, кандидат в депутати від партії «Вперед, Республіка!» заявив у неділю, 28 травня, про те, що «ембарго відносно Росії» було прийнято «у відповідь на теракт» і «на російську позицію в українському питанні». Відповідну заяву Бенжамен Гриво, який в ході передвиборної кампанії був офіційним представником політичного руху Еммануеля Макрона і якого французькі ЗМІ називають «одним з наближених» до президента Франції, зробив у неділю в ефірі телеканалу France 3, повідомляє RFI.

На запитання ведучого про те, чи означає візит Володимира Путіна до Франції підтвердженням того, що він «раптом став рукоподаваним», Бенжамен Гриво відповів:

- Питання не в тому, щоб знати, хто сьогодні є рукоподаваним, а хто ні. Він сьогодні президент важливої держави, постійного члена Ради безпеки ООН. І роль президента (французької) республіки - вести дискусію і не відмовлятися від тих, які можуть його дратувати. Вести відверту дискусію зі складних питань.

- Наприклад, з яких питань? - запитав ведучий, і у відповідь на це Бенжемен Гриво спочатку попросив дочекатися зустрічі, а потім сказав:

- ... Очевидно, що буде обговорюватися питання ембарго, ухваленого влітку 2014 року в відношенні Росії слідом за терактом c літаком і внаслідок російської позиції щодо українського питання.

Таким чином, людина з команди Макрона, можливо, проговорилась про те, що при розгляді питання про санкції щодо Росії - які поки діють до кінця липня 2017 року - лідери країн ЄС враховують трагедію малайзійського «Боїнга» (офіційна причина санкцій ЄС щодо Росії : анексія Криму та участь у військовому конфлікті на території України, але посилення санкцій сталося якраз після цієї авіакатастрофи, 24 і 31 липня 2014 року).

Нагадаємо, 17 липня 2014 пасажирський літак, що здійснював рейс Амстердам-Куала-Лумпур, зазнав аварії в небі над Донбасом. На борту цивільного лайнера знаходилися 298 чоловік, усі вони загинули.

У жовтні 2015 року Міжнародна слідча група (JIT), до якої увійшли експерти з семи країн (Росія відмовилася включати туди своїх представників) оголосила, що «Боїнг» був збитий ракетою «земля-повітря» з установки «Бук».

Пізніше, у вересні 2016 Міжнародна слідча група оприлюднила додаткові дані, згідно з якими «Бук» був доставлений з Росії до трагедії і переправлений назад на російську територію вже після катастрофи літака.