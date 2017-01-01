У Франції стартував 70-й Каннський кінофестиваль

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Каннський кінофестиваль

Перший фільм на фестивалі представив Арно Деплешен

Ювілейний міжнародний Каннський кінофестиваль відкрився на Лазурному березі фільмом «Привиди Ісмаеля» Арно Деплешена, показаним поза конкурсом.

Картину представив сам режисер разом з акторами картини - по червоній килимовій доріжці пройшли Маріон Котійяр, Шарлотта Генсбур, Луї Гаррель і інші актори фільму. Крім них по знаменитій сходах, що ведуть до Палацу фестивалів, пройшли члени журі, яке очолює Педро Альмодовар. Їх за традицією привітав директор Каннського фестивалю Тьєррі Фремо.

В якості ведучої церемонії виступила Моніка Беллуччі.

За головний приз фестивалю будуть змагатися роботи Софії Копполи «Фатальна спокуса», Йоргоса Лантімоса «Вбивство священного оленя», Франсуа Озона «Лукавий коханець», драма Міхаеля Ханеке «Happy End», фільм Мішеля Хазанавічуса «Молодий Годар», картина Жака Дуайона «Роден» та інші.

Також в основну конкурсну програму увійшов фільм українського режисера Сергія Лозниці «Лагідна». Сценарій до фільму був написаний за мотивами однойменної фантастичної повісті Федора Достоєвського. Зйомки фільму проходили в Латвії за участю Франції, Нідерландів, Німеччини, Росії, Литви та України.

Крім цього, на набережній Круазет буде показана історія про бойові дії на Донбасі - фільм «Іній» литовського кіномитця Шарунаса Бартаса, в якому знялася відома французька актриса Ванесса Параді.

Відзначимо, новий фільм видатного майстра світового кінематографа, франко-польського режисера Романа Поланскі «Засноване на реальних подіях» буде показаний поза конкурсом.

В рамках програми «Особливий погляд» заявлений фільм Кантемира Балагова «Тіснота». Час дії фільму - 1998 рік. У ньому розповідається про єврейську родину, яка проживає в Нальчику. Поворотним моментом фільму стає викрадення молодшого сина і його нареченої місцевими бандитами.

На честь 70-річчя фестиваля будуть показані дві серії третього сезону серіалу «Твін Пікс» Девіда Лінча.

Журі конкурсу цього року року очолить культовий іспанський режисер Педро Альмодовар. Компанію йому складуть Уілл Сміт, Джессіка Честейн, Ума Турман та інші зірки кіно.

Володарі головних нагород Каннського фестивалю 2017 року стануть відомі 23 травня, а триватиме кінофестиваль до 28 травня.

Джерело: 112 Україна