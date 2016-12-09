У Франції відбувся перший тур праймеріз соціалістів

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Другий тур відбудеться протягом тижня після першого

У Франції відбувся перший тур праймеріз Соціалістичної партії, на яких визначилися два претенденти на звання кандидата в президенти від соціалістів.

Про це повідомили в штаб-квартирі партії, зазначивши, що другий тур відбудеться протягом тижня після першого.

Всього було сім учасників праймеріз. Серед учасників - колишній прем'єр-міністр Мануель Вальс. Він був другим з сімох кандидатів - 31,56% голосів. Більше нього набрав колишній міністр освіти Бенуа Амон - 35,21%.

Нинішній президент-соціаліст Франсуа Олланд у виборах не бере участі. Судячи з опитувань, у партії соціалістів мало шансів пройти у другий тур президентських виборів. На думку експертів, за пост президента Франції боротимуться кандидат від правоцентристів Франсуа Фійон і лідер ультраправого «Національного фронту» Марін ле Пен.