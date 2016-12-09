У Франції відбувся перший тур праймеріз соціалістів
- Сьогодні, 03:18
-
Розсилка
Другий тур відбудеться протягом тижня після першогоУ Франції відбувся перший тур праймеріз Соціалістичної партії, на яких визначилися два претенденти на звання кандидата в президенти від соціалістів.
Про це повідомили в штаб-квартирі партії, зазначивши, що другий тур відбудеться протягом тижня після першого.
Всього було сім учасників праймеріз. Серед учасників - колишній прем'єр-міністр Мануель Вальс. Він був другим з сімох кандидатів - 31,56% голосів. Більше нього набрав колишній міністр освіти Бенуа Амон - 35,21%.
Нинішній президент-соціаліст Франсуа Олланд у виборах не бере участі. Судячи з опитувань, у партії соціалістів мало шансів пройти у другий тур президентських виборів. На думку експертів, за пост президента Франції боротимуться кандидат від правоцентристів Франсуа Фійон і лідер ультраправого «Національного фронту» Марін ле Пен.