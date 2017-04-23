У Франції відкрились виборчі дільниці для голосування на виборах президента

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Фото: REUTERS/Robert Pratta Голосування у Ліоні

Виборчі дільниці працюватимуть до 19:00 за місцевим часом

Перший тур президентських виборів розпочався у Франції, повідомляє Reuters. О 8 годині за місцевим часом (9-та година у Києві) були відкриті для голосування виборчі дільниці. Загалом вони працюватимусь до 19:00 за місцевим часом, проте деякі з них закриються о 20:00.

Право голосувати на цих виборах мають 47 мільйонів виборців, відзначає Le Parisien.

Нагадаємо, голосування в рамках першого туру президентських виборів у Франції на заморських територіях Франції розпочалося ще у суботу.

Найбільше шансів вийти у другий тур, який пройде 7 травня, мають лідер політичного руху En Marche! («Уперед!») незалежний кандидат Еммануель Макрон та лідер націоналістичної партії «Національний фронт» Марін Ле Пен, яка нині є депутатом Європарламенту.

Також, за останніми електоральними дослідженнями, четвірку найбільш популярних політиків замикають представник правоцентристської партії «Республіканці» Франсуа Фійон та лідер крайній лівих Жан-Люк Меланшон.