У Франції вже знайшли заміну скандальному екс-міністру внутрішніх справ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Маттіас Фекль

Силове відомство очолить Маттіас Фекль

У Франції призначили нового міністра внутрішніх справ після того як Брюно Ле Ру подав у відставку на тлі скандалу з працевлаштуванням його доньок.

Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на повідомлення президентського палацу.

Новим міністром внутрішніх справ Франції став Маттіас Фекль, який до цього обіймав посаду держсекретаря із зовнішньої торгівлі.

Як повідомлялося, премʼєр-міністр Франції Бернар Казньов викликав міністра внутрішніх справ Франції Бруно Ле Ру для того, аби він пояснив, яким чином працевлаштовував двох своїх неповнолітніх доньок у період, коли Ле Ру був ще депутатом.

Доньки Ле Ру, яким нині 20 і 23 роки, будучи неповнолітніми, заробили завдяки короткотерміновим контрактам у літній період 55 000 євро.

Вчора Бруно Ле Ру на тлі скандалу подав у відставку.

Нагадаємо також, що 31 січня з'явилася інформація про те, що дружина кандидата в президенти Франції Франсуа Фійона і двоє його дітей отримали за роботу на держслужбі майже мільйон євро.

Прокуратура Франції розпочала розслідування, яке потім розширили і на його сина та доньку.

Фійон визнав, що було помилкою наймати на роботу дружину і дітей, і вибачився перед французами, але заявив, що не збирається знімати свою кандидатуру.