У Франції вже знайшли заміну скандальному екс-міністру внутрішніх справ
- Сьогодні, 07:39
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Силове відомство очолить Маттіас Фекль
У Франції призначили нового міністра внутрішніх справ після того як Брюно Ле Ру подав у відставку на тлі скандалу з працевлаштуванням його доньок.
Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на повідомлення президентського палацу.
Новим міністром внутрішніх справ Франції став Маттіас Фекль, який до цього обіймав посаду держсекретаря із зовнішньої торгівлі.
Як повідомлялося, премʼєр-міністр Франції Бернар Казньов викликав міністра внутрішніх справ Франції Бруно Ле Ру для того, аби він пояснив, яким чином працевлаштовував двох своїх неповнолітніх доньок у період, коли Ле Ру був ще депутатом.
Доньки Ле Ру, яким нині 20 і 23 роки, будучи неповнолітніми, заробили завдяки короткотерміновим контрактам у літній період 55 000 євро.
Вчора Бруно Ле Ру на тлі скандалу подав у відставку.
Нагадаємо також, що 31 січня з'явилася інформація про те, що дружина кандидата в президенти Франції Франсуа Фійона і двоє його дітей отримали за роботу на держслужбі майже мільйон євро.
Прокуратура Франції розпочала розслідування, яке потім розширили і на його сина та доньку.
Фійон визнав, що було помилкою наймати на роботу дружину і дітей, і вибачився перед французами, але заявив, що не збирається знімати свою кандидатуру.