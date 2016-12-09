У Франції заборонили показувати занадто худих моделей

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Фото: Instagram Олеся Кафельникова

Відповідний закон вступить в дію 1 жовтня

У Франції прийнято закон, що забороняє використання для модних показів і рекламних зйомок надмірно худих моделей. Захід продиктований турботою про здоров'я як самих моделей, так і інших громадян, перш за все молодих жінок, заявила в п'ятницю міністр охорони здоров'я Марісоль Турен.

За її словами, неприродні і нереалістичні стандарти краси розвиває у багатьох з них комплекс неповноцінності, що, в свою чергу, веде до хронічного недоїдання.

Згідно з новими правилами, при влаштуванні на роботу модель повинна буде представити довідку від лікаря про стан здоров'я, в тому числі про те, що її індекс маси тіла (співвідношення ваги і зросту) знаходиться в межах норми. За недотримання закону роботодавцям загрожує штраф до 75 тисяч євро або ув'язнення на строк до шести місяців.

Нові правила вступлять в силу 1 жовтня.

У 2015 році, коли відповідна законодавча ініціатива була внесена в парламент, пропонувалося прописати індекс маси тіла моделей в нормативному акті, але після заперечень модельних агентств вимоги пом'якшили, надавши лікарям право самостійно вирішувати, що небезпечно для здоров'я, і що ні.

За даними медиків, понад 30 тисяч французів страждають на анорексію, близько 90% з них - молоді жінки.

Джерело: BBC