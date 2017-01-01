У Франції заборонили тримати в неволі дельфінів і косаток

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Фото: VJ.ua Невдоволення висловлюють власники дельфінаріїв.

Французький міністр із захисту навколишнього середовища видала постанову щодо дельфінаріїв

Французький міністр із захисту навколишнього середовища Сеголен Руаяль видала постанову, яка забороняє тримати в неволі дельфінів і косаток. Нові норми також забороняють прямі контакти між дельфінами і публікою в розважальних дельфінаріях.



Міністр підписала більш м'який варіант закону, який вводив суворі правила в області розведення дельфінів в неволі, проте нова версія, опублікована раніше, забороняє його повністю, крім афалін і косаток в авторизованих урядом океанаріумі.



Як відзначили в міністерстві, Руаяль вирішила посилити правила, зокрема, після того як дізналася про практику, коли дельфінам в неволі дають седативні препарати, щоб їх заспокоїти.



Захисники навколишнього середовища вітали новий закон: в спільній заяві він названий «історичним проривом для Франції».



Невдоволення висловлюють власники дельфінаріїв. Закон буде коштувати їм грошей, так як збільшує в два з половиною рази мінімальні розміри басейнів, в яких повинні міститися дельфіни. Закон також містить заборону на використання в басейнах хлорованої води і фізичні контакти між тваринами і відвідувачами.

Джерело: ВВС Русская служба