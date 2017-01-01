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    У Франції заборонили тримати в неволі дельфінів і косаток

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    Невдоволення висловлюють власники дельфінаріїв.
    Фото: VJ.ua
    Невдоволення висловлюють власники дельфінаріїв.

    Французький міністр із захисту навколишнього середовища видала постанову щодо дельфінаріїв

    Французький міністр із захисту навколишнього середовища Сеголен Руаяль видала постанову, яка забороняє тримати в неволі дельфінів і косаток. Нові норми також забороняють прямі контакти між дельфінами і публікою в розважальних дельфінаріях.

    Міністр підписала більш м'який варіант закону, який вводив суворі правила в області розведення дельфінів в неволі, проте нова версія, опублікована раніше, забороняє його повністю, крім афалін і косаток в авторизованих урядом океанаріумі.

    Як відзначили в міністерстві, Руаяль вирішила посилити правила, зокрема, після того як дізналася про практику, коли дельфінам в неволі дають седативні препарати, щоб їх заспокоїти.

    Захисники навколишнього середовища вітали новий закон: в спільній заяві він названий «історичним проривом для Франції».

    Невдоволення висловлюють власники дельфінаріїв. Закон буде коштувати їм грошей, так як збільшує в два з половиною рази мінімальні розміри басейнів, в яких повинні міститися дельфіни. Закон також містить заборону на використання в басейнах хлорованої води і фізичні контакти між тваринами і відвідувачами.

    Джерело: ВВС Русская служба

    Франція
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