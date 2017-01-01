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    У Франції затримали підозрюваних у підготовці теракту

    • Сьогодні, 14:59
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    <span>11 кандидатів у&nbsp;президенти Франції взяли участь у передвиборних дебатах.&nbsp;</span>
    Фто: Politeka
    11 кандидатів у президенти Франції взяли участь у передвиборних дебатах. 

    Ймовірно, вибух планували під час передвиборних мітингів

    У Франції за п’ять днів до проведення першого туру президентських виборів затримано двох людей за підозрою в підготовці теракту, передає «BFMTV».

    Як зазначив глава МВС Франції Маттіас Текле, двох радикально налаштованих молодих людей 24 і 30 років зловили в Марселі. Ймовірно, вони планували здійснити теракти під час одного з передвиборних мітингів.

    Повідомляється, що підозрюваних розшукували десять днів. Під час обшуку у них знайшли пістолет, ручний кулемет і компоненти вибухівки.

    Як повідомляв «Главком»,  згідно з даними останніх соціологічних опитувань, найбільші шанси вийти у другий тур мають Еммануель  Макрон і Ле Пен.

    Нагадаємо, перший тур президентських виборів у Франції відбудеться 23 квітня.

    теракт вибори Франція
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