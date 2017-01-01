У Франції затримали підозрюваних у підготовці теракту

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Фто: Politeka 11 кандидатів у президенти Франції взяли участь у передвиборних дебатах.

Ймовірно, вибух планували під час передвиборних мітингів

У Франції за п’ять днів до проведення першого туру президентських виборів затримано двох людей за підозрою в підготовці теракту, передає «BFMTV».

Як зазначив глава МВС Франції Маттіас Текле, двох радикально налаштованих молодих людей 24 і 30 років зловили в Марселі. Ймовірно, вони планували здійснити теракти під час одного з передвиборних мітингів.

Повідомляється, що підозрюваних розшукували десять днів. Під час обшуку у них знайшли пістолет, ручний кулемет і компоненти вибухівки.

Як повідомляв «Главком», згідно з даними останніх соціологічних опитувань, найбільші шанси вийти у другий тур мають Еммануель Макрон і Ле Пен.

Нагадаємо, перший тур президентських виборів у Франції відбудеться 23 квітня.