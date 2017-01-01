У Freedom House пояснили, чому віднесли Крим до території РФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зорян Кісь

Кысь: За такою логікою Росія є територією Китаю або Судану, а Україна - Мексики або Кенії

Координатор проектів Freedom House у Києві Зорян Кісь стверджує, що організація під час публікації результатів свого останнього дослідження не відносила окупований Крим до території РФ.

«Freedom House Ukraine НЕ відніс Крим до території Росії. Астанавітєсь! Це не політична мапа світу, а графічне відображення рівня свободи у світі. Зелений - це повна свобода, жовті - часткова, фіолетові - повна несвобода», - пояснив він у себе на сторінці у Facebook.

Кісь також додав - за такою логікою Росія є територією Китаю або Судану, а Україна - Мексики або Кенії.

Як повідомлялось, міжнародна правозахисна неурядова організація Freedom House, яка займається підтримкою та дослідженням стану демократії, політичних свобод і дотримання основних прав людини, своє чергове дослідження проілюструвала картою, на якій Крим не відноситься до території України.

Так, Крим на інфографіці зображений синім кольором, як територія «несвободи». Уся інша частина України при цьому має жовтий колір, яким позначені території з рейтингом «частково вільна».