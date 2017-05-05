У ФСБ прокоментували спробу захоплення українського судна у Чорному морі

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Український рятувальний катер

Окупанти стверджують, що українці вели фото і відеозйомку кораблів

У так званому Прикордонному управлінні ФСБ в Республіці Крим прокоментували спробу захоплення українського рятувального катера. За версією окупантів, українське судно начебто вело фото і відеозйомку кораблів. Його вхід в «російські територіальні води» біля берегів окупованого Криму припинили «прикордонники».

Про це повідомиляє агентство «Риа Новости» з посиланням на прес-службу управління ФСБ по регіону.

«Вийшовши в ефір, командир сторожового катера повідомив українського капітана, що подальший рух зазначених курсом призведе до порушення російського державного кордону. У відповідь капітан катера заявив, що не порушував кордон і вже йде курсом на порт Скадовськ», - йдеться у повідомленні.

«Капітан українського рятувального катера самостійно ліг на заявлений курс і зник у зазначеному напрямку», - додали у російському відомстві.

У повідомленні також вказується, що інцидент стався 23 квітня, водночас у Міністерстві інфраструктури України називали 24 квітня.

Нагадаємо, 5 травня у Мінінфраструктури повідомили, що під час проведення рятувальниками Морської пошуково-рятувальної служби в Чорному морі, в районі Скадовська, штатних навчань російській корабель здійснив спробу захоплення українського рятувального катера.