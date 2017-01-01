У Гаазі тривають слухання про порушення Росією морської конвенції ООН

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Глава МЗС Павло Клімкін

В МЗС наступного тижня зберуть брифінг та поінформують громадськість про хід справи в Міжнародному суді ООН

Сьогодні в Гаазі проходять організаційні слухання в арбітражі за позовом України про порушення Росією Конвенції ООН з морського права. Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Слухання звичайно є, Олена Зеркаль якраз і перебуває сьогодні в Гаазі. Я нещодавно з нею розмовляв, ми говорили про те, яким є хід (слухань — ред.) ... Або я, або Олена зробить наступного тижня невеликий брифінг і вас поінформують», — зазначив Клімкін.

Нагадаємо, у вересні минулого року Міністерство закордонних справ України офіційно спрямувало до МЗС РФ повідомлення про арбітраж і позовну заяву про ініціювання арбітражного розгляду відповідно до Додатку VII до Конвенції ООН з морського права 1982 року. За допомогою арбітражу Україна намагається припинити порушення Російською Федерацією положень Конвенції, а також захистити свої права у Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці, включаючи права України на природні ресурси континентального шельфу Криму.

У грудні минулого року президент України Петро Порошенко наголосив на тому, що Україна готова довести в арбітражі порушення Росією Конвенції ООН з морського права.

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