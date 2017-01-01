У Гаазі Україна вказала Росії на порушення прав жителів окупованого Криму

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В позові України йдеться про утиски українців і татар у Криму

Україна стверджує, що Росія утисками етнічних українців і татар в анексованому Криму порушила Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Про це під час засідання суду заявив головуючий суддя.

«Сторони говорять про те, що події з кінця лютого 2014 року можуть порушувати права та обов'язки за цією конвенцією. За твердженням України, Російська Федерація систематично дискримінувала кримських татар і етнічних українців на території Криму. Є проблеми, пов'язані з культурною та політичною дискримінацією, забороною Меджлісу кримськотатарського народу на території Криму, ненаданням можливості татарам та українцям збиратися», – констатував суддя, додавши, що Росія відмовляється визнавати свою провину.

Крім того, в позові України йдеться про утиски українців і татар у Криму в питаннях мови і освіти. «Але Україна зазначає, що було дуже багато порушень прав кримських татар, у культурному контексті, якщо ми говоримо про Конвецію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, то бачимо правопорушення», – зазначив суддя.

Суддя констатував, що існує непорозуміння між сторонами відносно трактування та застосування цієї конвенції.

Нагадаємо, сьогодні о 16:00 за київським часом Міжнародний суд ООН у справі за позовом України проти Росії почав оголошувати своє рішення. Голова суду Ронні Абрахам прочитає рішення на публічному засіданні, яке відбудеться в Палаці миру (офіційній резиденції Міжнародного суду) в Гаазі. Це рішення стосуватиметься тимчасових заходів, щодо яких подала запит Україна, щоб запобігти продовженню порушень з боку Росії протягом розгляду справи по суті.

Як очікується, серед іншого суд визначатиме, чи має він так звану попередню юрисдикцію prima facie, а також оголошуватиме рішення про тимчасові заходи щодо двох конвенцій, у порушенні яких Україна звинувачує Росію.