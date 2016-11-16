У Генпрокуратурі Латвії розповіли про «активи Януковича»

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Представник Генпрокуратури Латвії зазначила, що у взаємодії Генпрокуратури Латвії та України «обмін інформацією покращився»

Генеральна прокуратура Латвії у співпраці з колегами з України продовжує спільну роботу по справі про незаконно придбані активи колишніх українських високопоставлених посадових осіб.

Про це повідомила прес-секретар латвійської Генпрокуратури Христина Сутугіна, відповідаючи на відповідні запити Укрінформу.

«Співпраця з Генеральною прокуратурою України здійснюватиметься у вигляді обміну інформацією, координації напрямку розслідування і дій в рамках кримінальних процесів. Щодо справ, пов’язаних із заарештованими рахунками колишніх українських високопосадовців (активи в латвійських банках близького кола Януковича - ред.), то за ним триває досудове розслідування», – заявила Сутугіна.

Представник Генпрокуратури Латвії також зазначила, що у взаємодії Генпрокуратури Латвії та України «обмін інформацією покращився».

Як повідомлялося, 22 вересня ДП Латвії заявляла, що латвійські правоохоронні органи отримали від українських колег «лише часткові відповіді на направлені запити про надання правової допомоги у справі про відмивання коштів оточенням екс-президента-втікача Януковича.

Нагадаємо, 13 січня в Ризі перебувала з офіційним візитом делегація Генеральної прокуратури України на чолі з Юрієм Луценком. Під час переговорів керівники Генпрокуратури Латвії та латвійського Бюро по запобіганню та боротьбі з корупцією обговорили виконання запитів про міжнародну правову допомогу, а також домовилися про сприяння латвійських колег у розслідуванні кримінальних проваджень стосовно колишніх українських високопосадовців і повернення незаконно придбаних активів.