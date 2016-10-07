У Генпрокуратурі прокоментували втечу екс-беркутівців, які підозрюються у вбивствах

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Сергій Горбатюк розказав, що дані особи могли втекти з України будь-коли – через рішення судів

Екс-беркутівці, підозрювані у злочинах проти майданівців в період Революції гідності, могли покинути Україну в будь-який момент. Про це заявив у коментарі телеканалу "112 Україна" начальник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

Він підтвердив, що для 100%-го підтвердження втечі екс-беркутівців Олександра Костюка, Владислава Мастеги, Артема Войлокова і Віталія Гончаренка повинно бути офіційне підтвердження від Держприкордонслужби.

"Але за попередніми даними вони перетнули кордон до Російської Федерації", - зазначив Горбатюк.

Він висловив переконання, що дані особи могли втекти з України будь-коли.

"Це було можливо в будь-який момент, виходячи з тих запобіжних заходів, які були обрані стосовно них. Тобто частина були з особистими зобов’язаннями, тобто на їхню волю покладався суд, обираючи запобіжний засіб, інші – домашній арешт "нічний" так званий – це з 23:00 годин до 7:00 ранку, і в інший час доби – жодних стримуючих факторів не існує. Ну а стосовно Гончаренка, за рішенням Апеляційного суду в нього не було жодного запобіжного заходу. На нього поклали лишень зобов’язання про те, щоб з’явитися тоді, коли буде наступне обрання йому запобіжного заходу у районному суді", - сказав Горбатюк.

Як повідомлялося, звільнений Апеляційним судом Києва екс-беркутівець Віталій Гончаренко та ще троє його колишніх колег втекли до Росії. Про це він та інші колишні співробітники харківського батальону «Беркут» заявили, опублікувавши відеозвернення в Youtube, яке записали нібито на території Росії.

Двох із них - Олександра Бєлова та Віталія Гончаренка - підозрюють у вбивстві трьох майданівців 18 лютого 2014 у Кріпосному провулку, ще двох - у тому, що вони скинули з колонади на вулиці Грушевського 20 січня 2014 року двох мітингувальників.