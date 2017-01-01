У Генпрокуратурі розповіли про обшуки в «Укрнафті»

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Обшук

Силовики шукають документи, які можуть свідчити про злочин з продажем сировини

Обшуки в «Укрнафті» проводяться в рамках кримінального провадження за фактом зловживання посадовими особами компанії, що завдало підприємству збитків на майже 140 млн гривень.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

«Управлінням з розслідування злочинів, скоєних злочинними організаціями, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем службовими особами «Укрнафти» упродовж 2013–2015 років, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК», – написала Сарган.

За її словами, під час розслідування встановлено, що продажі сировини здійснювались переважно підприємствам, які входили до групи «Приват», а тому керівники «Укрнафти», діючи на користь цих підприємств, умисно надавали до Аукціонного комітету відомості про густину нафти, які не відповідали її реальним характеристикам, зокрема, щодо місткості барелів в 1 тонні нафти.

«У кінцевому рахунку це призвело до заниження об’єму кожного лоту видобутої сировини, виставленого на продаж, і потягло зменшення його вартості, попередньо, завдавши шкоди ПАТ «Укрнафта» на майже 140 млн гривень», – заявила вона.

«Нині з метою відшукання документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, слідчими Генеральної прокуратури за підтримки СБУ проводяться обшуки у службових приміщеннях ПАТ «Укрнафта», – підсумувала прес-секретар.

Нагадаємо, у середу ГПУ прийшла з обшуками в центральний офіс ПАТ «Укрнафта».

Пізніше в «Укрнафті» підтвердили обшуки, зазначивши, що вони пов'язані з нафтовими аукціонами 2013–2015 років.