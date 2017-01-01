У Генштабі розповіли, за яких умов офіцерів запасу відправлятимуть в АТО

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Рішення про призов офіцерів запасу ще не ухвалене

Призваних офіцерів запасу, які закінчили військову кафедру, залучатимуть до проведення АТО тільки добровільно.

Про це на брифінгу в середу заявив заступник начальника Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України полковник Марк Андрусяк, інформує телеканал «112 Україна».

«Що стосується їх залучення до АТО. Дійсно, ми плануємо призивати їх до бойових військових частин. Але це залучення передбачає їхню підготовку як військовонавченого ресурсу для того, щоб після звільнення зарахувати їх до оперативного резерву першої черги. Залучення до АТО буде здійснюватися виключно у добровільному порядку. Тобто ці офіцери запасу зможуть написати рапорти, якщо вони не захочуть змінювати вид військової служби, - і в добровільному порядку залучитися до проведення антитерористичної операції. Інший спосіб – це укладання контрактів. Після цього вони теж зможуть бути залучені до АТО», - сказав Андрусяк.

Він також повідомив, що рішення про призов зазначених громадян ще не ухвалили. Для цього необхідно більше даних про контрактників, які захочуть звільнитися за законом про вдосконалення порядку проходження військової служби.