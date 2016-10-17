У глави ветеранської організації виявили шикарний автопарк

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Голова Української спілки в’язнів-жертв нацизму Маркіян Демидов

Демидов відхрестився від машини, на якій приїхав на засідання і обізвав журналістів

Голова Української спілки в’язнів-жертв нацизму Маркіян Демидов приїхав на засідання робочої групи, де вирішувалося питання про виділення бюджетних коштів для ветеранських організацій, на автомобілі Mercedes GL 350 2013 року випуску.

Представники організацій ветеранів наполягали на тому, щоб залишити фінансування з бюджету поза конкурсною основою. Однак на вимогу ветеранів АТО, порядок змінився, оскільки гроші не доходили до реальних ветеранів, – повідомляє obozrevatel.

Демидов досить агресивно спілкувався з журналістами. Він розповів, що минулого року організації було виділено 739 тис. грн. За ці гроші, за його словами, чотири рази на рік було проведено засідання бюро.

При цьому він поспішив відхреститися від машини, на якій приїхав на засідання, нецензурно висловившись на адресу представників ЗМІ.

У той же час у державному реєстрі МВС міститься інформація, що власником «Мерседеса» є саме Демидов.

Крім того, у в’язня концтабору є автомобіль Porsche Cayenne.

«Будьте ви прокляті. Пішли ви на х*й», – кинув Демидов журналістам на прощання.