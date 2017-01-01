У «Главкомі» прес-конференція: «Чому зросли знову ціни на нафтопродукти?»

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Експерт Сергій Куюн проаналізує причини чергового зростання цін нафтопродуктів на АЗС

Сьогодні, 2 лютого, о 10:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-брифінг на тему: «Чому зросли знову ціни на нафтопродукти?».

Запрошені гості: Сергій Куюн, директор консалтингової групи «А 95», експерт ринку нафтопродуктів.

Він який проаналізує причини чергового зростання цін нафтопродуктів на АЗС, чи впливає на це ситуація із коливаннями національної валюти, який ціновий прогноз.

Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: