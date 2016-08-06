У «Главкомі» прес-конференція: «Державна програма житла для біженців та ветеранів АТО»

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Учасники прес-конференції розкажуть про Законопроект № 4550, згідно з яким ветерани АТО і біженці зможуть претендувати на державну програму придбання житла за програмою 50/50

Сьогодні, 23 лютого, о 10:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Ветерани АТО і ВПО зможуть претендувати на державну програму придбання житла за програмою 50/50».

Запрошені гості:

Анатолій Засоба, лідер ГО «Кримська діаспора»;

Антон Колумбет, заступник голови Київської міської ради ветеранів АТО, а також представники Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву .

Учасники прес-конференції розкажуть, з якими житловими проблемами стикаються ВПО та ветерани АТО; про Законопроект № 4550, згідно з яким ветерани АТО і ВПО зможуть претендувати на державну програму придбання житла за програмою 50/50. А саме, 23 лютого документ буде розглядатися у Верховній Раді України і виставлений на голосування народними депутатами; як вдається вирішувати житлове питання ВЕПО та ветеранам АТО протягом останніх двох років.

Трансляцію прес-конференції дивіться тут: