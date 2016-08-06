  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У «Главкомі» прес-конференція: «Державна програма житла для біженців та ветеранів АТО»

    • Сьогодні, 09:58
    • Розсилка

    Учасники прес-конференції розкажуть про Законопроект № 4550, згідно з яким ветерани АТО і біженці зможуть претендувати на державну програму придбання житла за програмою 50/50

    Сьогодні, 23 лютого, о 10:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Ветерани АТО і ВПО зможуть претендувати на державну програму придбання житла за програмою 50/50».

    Читайте також

    Запрошені гості:

    Анатолій Засоба, лідер ГО «Кримська діаспора»;

    Антон Колумбет, заступник голови Київської міської ради ветеранів АТО, а також представники Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву .

    Учасники прес-конференції розкажуть, з якими житловими проблемами стикаються ВПО та ветерани АТО; про Законопроект № 4550, згідно з яким ветерани АТО і ВПО зможуть претендувати на державну програму придбання житла за програмою 50/50. А саме, 23 лютого документ буде розглядатися у Верховній Раді України і виставлений на голосування народними депутатами; як вдається вирішувати житлове питання ВЕПО та ветеранам АТО протягом останніх двох років. 

    Трансляцію прес-конференції дивіться тут: 

    Читайте також
    ветеран АТО житло
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ