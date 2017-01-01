У «Главкомі» прес-конференція: «Діти, соцмережі та «групи смерті»

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Експерт проаналізує ситуацію щодо впливу соціальних мереж на психіку дітей

Сьогодні, 22 лютого, о 18:30 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Діти, соцмережі та «групи смерті»

Запрошені гості:

Катерина Гольцберг, дитячий і сімейний психолог, психолог-аналітик, член Професійної Асоціації дитячих аналітичних психологів.

Експерт проаналізує ситуацію щодо впливу соціальних мереж на психіку дітей, які діти уразливі до «груп смерті», чи впадають діти у депресію і як ій зарадити, чи пропагують ЗМІ «групи смерті» неправильно подаючи інформацію про нещодавню операцію порятунку поліціянтами двох підлітків, і якою має бути комунікація, що може стати тригером для самогубства підлітка, як створити альтернативу сучасним трендам для підлітків.

Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут: