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    У «Главкомі» прес-конференція: «Діти, соцмережі та «групи смерті»

    • Сьогодні, 18:28
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    Експерт проаналізує ситуацію щодо впливу соціальних мереж на психіку дітей

    Сьогодні, 22 лютого, о 18:30 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Діти, соцмережі та «групи смерті»

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    Запрошені гості:

    Катерина Гольцберг, дитячий і сімейний психолог, психолог-аналітик, член Професійної Асоціації дитячих аналітичних психологів.

    Експерт проаналізує ситуацію щодо впливу соціальних мереж на психіку дітей, які діти уразливі до «груп смерті», чи впадають діти у депресію і як ій зарадити, чи пропагують ЗМІ «групи смерті» неправильно подаючи інформацію про нещодавню операцію порятунку поліціянтами двох підлітків, і якою має бути комунікація, що може стати тригером для самогубства підлітка, як створити альтернативу сучасним трендам для підлітків. 

    Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут:

     

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